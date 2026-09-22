Prevén un corte de agua de 36 horas para Bahía Blanca: los motivos

La empresa ABSA anunció que el próximo sábado 3 de octubre se realizarán trabajos para la vinculación de la nueva cisterna de 30 millones de litros que se construye dentro del predio de Planta Patagonia.

La intervención forma parte de una obra clave como lo es el “Acueducto Planta Patagonia – Bosque Alto – Los Chañares”, que es ejecutada por empresas contratistas de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) y significará una importante mejora en el servicio de agua para 300.000 habitantes de la ciudad.

Al tratarse de un trabajo de gran envergadura que afectará el sistema de producción y distribución, las tareas comenzarán durante la noche del viernes 2 de octubre, con maniobras que progresivamente impactarán en la red domiciliaria durante 36 horas, aproximadamente, ocasionando falta de agua en Bahía Blanca, General Daniel Cerri e Ingeniero White.

Ante lo expuesto y dado que la afectación total del servicio será amplia y prolongada, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance, al tiempo de hacer un consumo solidario que priorice instancias de hidratación y quehaceres esenciales.

Asimismo, se solicita no utilizar agua de red para riego de espacios verdes y veredas; lavado de vehículos; uso de electrodomésticos con alto consumo de agua, etc.

Desde Aguas Bonaerenses se dispondrá de asistencia alternativa con camiones cisterna para atender a centros asistenciales y de salud.

Se aclaró que la intervención se programó en día sábado para evitar afectaciones en instituciones educativas y de la administración pública en general.