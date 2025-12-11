Primera y Tercera División de la Liga del Sur: quiénes son los jugadores sancionados

El Tribunal de Penas de la Liga del Sur dio a conocer las nuevas sanciones para jugadores de Primera y Tercera División, según se desprende del expediente 206 del 10 de diciembre de 2025.

Leonel Rojas, de La Armonía, recibió dos fechas de suspensión.

Además, varios jugadores llegaron al límite de cinco amonestaciones y no podrán estar en la próxima fecha: Julián Prieto, de Tiro Federal; Jerónimo Blanco, de La Armonía; Tobías Valiente, de Huracán y Máximo Sciarrotta, de Olimpo.

