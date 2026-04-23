Programan trabajos en dos sectores de la red de agua bahiense

La empresa ABSA anunció que hoy se llevarán adelante tareas sobre la red de agua en dos puntos de Bahía Blanca.

Se detallan que sobre calle Moreno en su intersección con Terrada y con Viamonte se realizarán trabajos en el marco del recambio de cañerías que lleva adelante la DIPAC.

En tanto, para realizar una extensión de red por parte de terceros, en Ugarte y Sixto Laspiur se deberá afectar el servicio en el sector delimitado por las calles Presbítero Biggio, Vieytes, Palacios y Sixto Laspiur.