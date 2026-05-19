Promulgada la ordenanza para la compra del nuevo puente metálico sobre calle Líbano

El municipio de Bahía Blanca promulgó la ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante para la adquisición de un puente metálico vehicular para instalarse sobre el canal Maldonado, en la intersección de Líbano y avenida La Plata.

La firma adjudicada fue la Vialmet S.R.L. por la suma de 271 millones de pesos. Esta empresa fue la única que se presentó en la Licitación Pública que se abrió el 24 de abril de 2026.

En tanto, el próximo 26 de mayo se conocerán las ofertas para llevar adelante los trabajos de instalación del puente, con un plazo estimado de 60 días.

La nueva estructura está diseñada para responder a la alta demanda de conectividad en el sector y tiene una capacidad de carga de hasta 40 toneladas, apto para tránsito pesado y servicios de emergencia.

Se detalló que se dispondrá de doble carril para circulación vehicular y un paso peatonal independiente para garantizar la seguridad de los transeúntes.

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