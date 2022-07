Punta Alta: agredió a su vecino con un fierro y le provocó fisura de tabique y hematomas

Carlos recibió un palazo en la cara de parte de un vecino mientras probaba una motocicleta en la manzana de su domicilio ubicado en el barrio Congreso de Punta Alta.

“Doy una vuelta manzana probando la moto de mi hija que no le arrancaba y cuando paso frente al domicilio de este tipejo, me insulta a los gritos y me dice algo como ‘qué mirás el auto de mi hermano’. Al responderle que yo no lo conocía y que se estaba equivocando, sale con un fierro y me pega en la cara. No la vi venir, no sé qué pasó. Yo no los conozco, no sé quiénes son”, expuso la víctima en diálogo con radio Rosales.

Sobre su estado de salud, expresó: “Estoy estable, con mucho dolor. Me fisuró el tabique, estoy desfigurado. En el Hospital Naval me atendieron, solamente me hicieron una placa porque no me desvanecí”.

“En una semana tengo que ver a un ‘otorrino’ para ver cómo sigo. Agradezco que no me dio con la planchuela del fierro”, relató Carlos.

“El hombre fue asistido en el Hospital Naval. Quedó muy golpeado, le quebró el tabique y está vendado. Estaba shockeado, como su señora y sus hijas, porque lo golpeó delante de las nenas. No es un vecino conflictivo ni violento”, comentaron fuentes oficiales a El Rosalenio.

