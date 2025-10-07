“Que pruebe con ser un buen presidente”, afirmó el diputado De Leo sobre el acto de Javier Milei

El diputado provincial electo, Andrés de Leo, criticó la presentación de Javier Milei en el Movistar Arena y sostuvo que “la desconexión” del presidente “con la realidad es alarmante”.

“Algún asesor, Santiago Caputo, su hermana Karina, quien sea le avise que canta horrible. Allí no tiene futuro”, expresó el exsenador bonaerense.

“Que pruebe con ser un buen presidente”, sugirió de Leo.

El presidente Javier Milei presentó este lunes su nuevo libro con un show de rock en el Movistar Arena y le pidió a sus seguidores que “no aflojen” porque, dijo, “hay que terminar de pasar el río”, en la recta final para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El mandatario nacional destacó que el movimiento libertario “estuvo peleando por las ideas de la libertad y los estamos derrotando, les estamos ganando”.