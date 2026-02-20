viernes, febrero 20, 2026
Realizarán empalme de cañerías en los barrios Spurr y Evita

De La Bahía Noticias

La empresa ABSA anunció que programó para hoy tareas de empalme de nuevas cañerías en los barrios Spurr y Evita.

Los trabajos corresponden a obras desarrolladas por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) y afectarán el suministro de agua en ambos barrios hasta la finalización de las tareas.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias de esas áreas realizar las reservas de agua necesarias para cuando se produzca la afectación y limitar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta su normalización.

