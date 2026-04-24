Realizarán jornadas especiales de vacunación en Bahía Blanca: lugares, días y horarios

El Municipio de Bahía Blanca adhirió a la 24° Semana de Vacunación de las Américas denominada “Inmunización para todos” y realizará jornadas especiales y gratuitas en distintos puntos de la ciudad.

Por este motivo, mañana (sábado 24) se inmunizará a niñas y niños nacidos entre 2015 y 2021, de 10 a 14 en el vacunatorio “Héroes de Malvinas”, ubicado en Caronti 84.

En este marco, se ofrecerán jornadas de vacunación especiales y gratuitas, con el objetivo de intensificar la vacunación en todas las etapas de la vida (niñas y niños, jóvenes, adultos mayores, gestantes).

La 24º Semana de Vacunación de las Américas (SVA) y la 15º Semana Mundial de Inmunización fueron declaradas de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Bahía Blanca en la sesión de la última semana.

La Organización Panamericana de la Salud celebra esta semana junto con los países y territorios de la Región de las Américas bajo el lema “Tu decisión marca la diferencia. Inmunización para todos”.

“Las vacunas son seguras y eficaces para prevenir y disminuir las manifestaciones más graves de muchas enfermedades”, señaló el secretario municipal de Salud, Federico Bugatti.