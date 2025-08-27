Reconstruyen la calle Los Nogales, una de las más afectadas por la inundación de marzo

El intendente municipal, Federico Susbielles, informó este miércoles que se realizó “una obra integral en la calle Los Nogales” para devolverle a los vecinos “una infraestructura segura y duradera”.

Ese sector había quedado “muy afectado” por la inundación y “con socavones muy profundos”, señaló el jefe comunal, a la vez que agradeció al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.

“La traza completa requiere 30.000 m³ de movimientos de suelos para su reconstrucción y al momento ya aportamos 22.000 m³. Esto implicó 1500 camionadas y 15.000 palas de maquinas cargadoras”, explicó Susbielles.

“Trabajamos para poner de pie a Bahía con obras de fondo, que dan respuestas reales a las consecuencias de la inundación”, agregó.