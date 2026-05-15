viernes, mayo 15, 2026
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Reinauguraron el subsuelo del consulado de Italia afectado por la inundación

De La Bahía Noticias

El consulado de Italia en Bahía Blanca reinauguró el subsuelo de la histórica sede que fue gravemente afectada por la inundación.

“Su recuperación representa la preservación de un símbolo del patrimonio arquitectónico de la ciudad rumbo al Bicentenario”, señaló el intendente Federico Susbielles.

“Hoy cuentan con un establecimiento renovado y preparado para cualquier contingencia sin haber perdido la esencia y la historia que impregna al hermoso edificio”, agregó el jefe comunal.

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