Revelaron detalles de cómo era la relación de Maradona con Rocío Oliva hasta último momento: “Tenían sus encuentros”

Diego Maradona y Rocío Oliva se separaron años antes de la muerte del exfutbolista pero ahora surgió una nueva información: habrían sido pareja hasta el fallecimiento del campeón del mundo con Argentina en 1986 o por lo menos habrían tenido una relación muy cercana.

“Si tiene responsabilidad Rocío Oliva lo voy a contar el 2 de marzo en mi declaración pero Diego Maradona estaba enamorado de ella hasta su muerte”, empezó diciendo Mariano Israelit, amigo de Maradona, en una charla con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio).

Siguiendo con su relato, afirmó: “El tiempo que estuve con ella, la conozco. Almorcé, cené con ella y me acuerdo en Polémica en el bar que tuve un cara a cara con ella y se quedó sin palabras. Lo digo con respeto y sin ironía, sin faltarle el respeto a ella. Ella sabía que yo sabía la verdad de lo que pasaba adentro, ella le revisaba el celular a él”.

“Para mí Diego murió enamorado de Rocío hasta su muerte. Y cuando fui al velatorio me la crucé a Rocío y me pidió si podía hacerla entrar, estaba llorando ella. Hablé con unos sobrinos de Diego y me fui. Después me enteré que no la dejaron entrar pero me consta que Diego estaba enamorado”, dijo al respecto.

“Fue todo muy raro en la relación de Diego y Rocío en los últimos tiempos. Ella negaba que lo veía pero yo la veía a ella en la casa de Diego. Tenían sus encuentros”, dijo al respecto el mejor amigo de Diego.

Y añadió: “Nunca me lo pude preguntar por qué mentía Rocio. Yo sé que a Diego le hacía bien que vaya Rocío porque se lo veía distinto cuando estaba ella y sé también que el primo era el que manejaba todo. Me ha pasado de ir a cenar, y llamaba ella a Charly, y no nos sentábamos a la mesa hasta que ella llegue. Y después nos sentábamos todos. Vi otras cosas que pasaban”.

“Diego no se murió siendo pareja de Rocío, se sabía que no salían más. Ella iba a verlo no sé en caracter de qué. Ella llegaba y lo besaba a Diego. Pero no era la relación que yo también vi cuando estaban en pareja, tenían sus encuentros pero lo que pasaba adentro del cuarto de ellos lo saben solo ellos, me imagino que se iban a la habitación pero no los vi”, concluyó.

Con información de radio Mitre

