Rige doble alerta meteorológica para el domingo en Bahía Blanca

El Servicio Meteorológico Nacional ratificó el doble alerta para mañana en Bahía Blanca.

De acuerdo al organismo, rige un advertencia amarilla por lluvia para la tarde del domingo.

También rige alerta amarillo por viento para la madrugada, mañana y noche del domingo y de color naranja para la tarde de mañana.

El municipio de Bahía Blanca informó que “desde la primeras horas de la mañana del domingo y hasta el final de día se esperan vientos muy intensos con ráfagas del oeste rotando al sur-sudoeste”.

El viento sostenido va a rondar en 30 y 45 km/h y las ráfagas pueden alcanzar los 90 km/h.

“Se prevé que comience a notarse el aumento del viento desde las 5 a las 6 de la mañana, con el pico máximo de intensidad entre las 12 y 15. Luego, lentamente la intensidad va a ir mermando, con ráfagas por debajo de los 60 km/h desde la medianoche del mismo domingo”, señala el informe.

Junto con el aumento del viento también se pueden registrar lluvias débiles o moderadas, en especial durante la mañana y la tarde y no se descarta la posible caída de graupel en horas del mediodía, que son pequeños hielos formados por gotas congeladas.

El lunes va a estar ventoso del sudoeste rotando al oeste.

En la madrugada se pueden registrar ráfagas de 40-50 km/h, que disminuirán en la mañana. Se prevé una temperatura mínima por debajo de los 7° y no se esperan precipitaciones.