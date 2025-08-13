Rotura en la red afecta el servicio de agua en el barrio Noroeste

La empresa Absa informó que “terceros ajenos al servicio provocaron la rotura de la red de agua en calle Gorriti, entre Bolivia y Don Bosco, de Bahía Blanca”.

Mientras que se evalúa el daño ocasionado para determinar las tareas de reparación, podría verse afectado el suministro de agua en ese sector e inmediaciones, señalaron desde la prestataria.

Por esta razón, “se solicita a las personas usuarias afectadas cuidar el agua de red disponible, limitar su uso para consumo e higiene personal y evitar tareas no esenciales”.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.