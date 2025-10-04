Ruta N° 40: la Cámara Federal de Roca ratificó la condena que ordena a Vialidad Nacional su reparación

La Cámara Federal de General Roca rechazó ayer la apelación presentada por la Dirección Nacional Vialidad contra el amparo que ordena la reparación de la Ruta Nacional N° 40, entre Bariloche y El Bolsón.

La acción inicial fue presentada en 2023 por el entonces senador Alberto Weretilneck, la provincia de Río Negro, la Defensoría del Pueblo, y por el Concejo Deliberante, las Cámaras de Comercio y de Turismo y la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Bolsón.

La Cámara estableció que la presentación de la DNV “falló en demostrar que con en el amparo se redujeron sus posibilidades de defensa”.

El organismo nacional también cuestionó que el fallo inicial estableció “inactividad absoluta”, pero los camaristas dejaron en claro que “no se acusó una omisión total, sino una insuficiencia”.

“Tanto es así -dice la Cámara- que el magistrado tomó la precaución de que su orden no excediese la asignación del presupuesto para el año” y “se limitó a establecer plazos, sin inmiscuirse en detalles”.

Apenas conocida la decisión judicial el gobernador Weretilneck destacó la importancia del fallo “que ratifica todo lo que venimos diciendo respecto del abandono de las rutas por parte del Estado Nacional”.

“No importa de qué gestión se trate, siempre miran para el costado cuando se trata de las necesidades del interior del país”.

Recordó que “ante la falta de respuestas oficiales, Río Negro tuvo que recurrir a la Justicia, que finalmente nos dio la razón”.

Agregó el mandatario que “desde Buenos Aires quisieron hacernos creer que con un poco de bacheo estaban solucionando el problema, pero la realidad es que era y sigue siendo un peligro transitar por esa ruta”. (Diario Río Negro)