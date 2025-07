Sarmiento y Lanús abren la tercera fecha de la Liga Profesional

Sarmiento y Lanús son los encargados de abrir la tercera fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

El encuentro se jugará este viernes, desde las 19, en el Estadio Eva Perón de Junín, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de ESPN Premium.

El “Verde” viene de empatar en sus primeras dos actuaciones en el certamen, mientras que como el “Granate” cayó en sus dos partidos, y ambos se encuentran urgidos por sumar de a tres puntos.

Sarmiento no ha conocido la victoria en lo que va del certamen, igualó 2 a 2 frente a Independiente en el debut y frente a Godoy Cruz el marcador quedó en silencio. Los dirigidos por Javier Sanguinetti se encuentran en los últimos puestos de la tabla general y más cerca aún del descenso por los promedios.

Por otro lado, Lanús tampoco ha sumado en las primeras dos fechas, cayó ante Riestra por la mínima y de nuevo frente a Rosario Central, también por 1 a 0.

La preocupación no solo va en el ámbito local, dónde no peligran la categoría, pero si el no participar en Sudamericana o Libertadores, sino que también en lo internacional: el 13de agosto juegan el partido de ida de la Copa Sudamericana contra Central Córdoba, que dejó en el camino a Cerro Largo, y no ganan desde el encuentro con Vélez de Copa Argentina. (NA)