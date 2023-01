Schwartzman debutó con una victoria en el Abierto de Australia pese a las molestias físicas

El porteño Diego Schwartzman, ubicado en el puesto 26 del ranking mundial, debutó en el Abierto de Australia con una victoria sobre el ucraniano Oleksii Krutykh (188º) luego de permanecer en duda hasta el último momento por una molestia física que estuvo a punto de marginarlo del certamen, mientras que Facundo Bagnis (90°) y Pedro Cachín (59°) fueron eliminados.

El “Peque” sufrió una distensión muscular en la pierna izquierda que lo obligó a abandonar en el ATP de Auckland, en Nueva Zelanda, pero se sobrepuso, tuvo su estreno en Australia y venció a Krutikh por 6-4, 6-7 (6), 6-3, 7-6 (6) en tres horas y 55 minutos.

“La preparación no fue la mejor. No pude entrenar con otros jugadores y recién ayer hice algunos puntos con uno de los chicos de sparring que te ofrece el torneo. Era un poco incógnita y por suerte salió bien”, expresó el tenista argentino tras el triunfo.

Y agregó: “El jugador que enfrenté no provocaba rallies muy largos y eso me ayudaba un poco a no tener que correr tantas veces para evitar sentir dolor. De esa manera se hacían los puntos más cortos y me favorecía”.

Ahora, Schwartzman se enfrentará en la próxima ronda de la competencia con el estadounidense J.J. Wolf (66°), quien viene de vencer al local Jordan Thompson por 6-3, 3-6, 6-4 y 7-5.

Además, Bagnis cayó ante el británico Daniel Evans (27º) por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-4, al tiempo que Cachín (59º) perdió con el español Pablo Carreño Busta (15º) y se despidió del torneo con parciales de 7-6 (4), 6-1 y 7-6 (3).

De esta manera, Schwartzman se sumó a Francisco Cerúndolo (30°), Tomás Etcheverry (79°) y Nadia Podoroska (191°), los argentinos que debutaron con el pie derecho en el Abierto de Australia, donde ya habían sido eliminados Guido Pella (sin ranking), Sebastián Báez (44°) y Federico Coria (76°). (NA).

