martes, abril 21, 2026
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Se realizará una jornada intensiva de castración por el Día del Animal

De La Bahía Noticias

El municipio de Bahía Blanca informó que el sábado 25 de abril se llevará a cabo una jornada extraordinaria de castración de perros y gatos.

A partir de las 8 de la mañana, se operarán 30 caninos y 30 felinos en la Unidad Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350) por orden de llegada.

Los animales deben ser mayores de 6 meses, las hembras tienen que haber pasado 2 meses desde la última parición y estar sin amamantar. Las perras no pueden estar en celo ni preñadas.

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