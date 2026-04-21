Se realizará una jornada intensiva de castración por el Día del Animal

El municipio de Bahía Blanca informó que el sábado 25 de abril se llevará a cabo una jornada extraordinaria de castración de perros y gatos.

A partir de las 8 de la mañana, se operarán 30 caninos y 30 felinos en la Unidad Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350) por orden de llegada.

Los animales deben ser mayores de 6 meses, las hembras tienen que haber pasado 2 meses desde la última parición y estar sin amamantar. Las perras no pueden estar en celo ni preñadas.