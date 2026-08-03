Siete bahienses convocados a la Selección bonaerense de básquet U13 Masculina
La Federación Bonaerense de Básquetbol (FBB) dio a conocer la nómina de jugadores convocados para representar a la provincia de Buenos Aires en el próximo Campeonato Argentino U13 Masculino.
El torneo se disputará los días 15 y 16 de agosto de 2026, mientras que la sede será confirmada una vez finalizado el correspondiente proceso de licitación.
La Selección Bonaerense, que será conducida por Luciano Vecchi, estará integrada por 13 jugadores provenientes de las asociaciones de Bahía Blanca, La Plata, Zárate-Campana, Junín y Mar del Plata.
Jugadores convocados
Dante De Simón (Asociación Bahiense de Básquetbol)
Gianluca Gatti (Asociación Bahiense de Básquetbol)
Romeo Fiandaron (Asociación Bahiense de Básquetbol)
Martiniano Quinteros (Asociación Bahiense de Básquetbol)
Ramiro Maggi (Asociación Bahiense de Básquetbol)
Juan Manuel Majka (Asociación Bahiense de Básquetbol)
Marlo Maceratesi (Asociación Bahiense de Básquetbol)
Santino Bernal (Asociación Platense de Básquetbol)
Augusto Gil (Asociación Platense de Básquetbol)
Santino Hoses (Asociación Platense de Básquetbol)
Joaquín Ortega (Asociación de Básquetbol Zárate-Campana)
Beltrán Menarvino (Asociación Juninense de Básquetbol)
Mateo Cequeira (Asociación Marplatense de Básquetbol)
Cuerpo técnico
Entrenador principal: Luciano Vecchi
Asistente técnico: Diego Corinaldesi
Preparador físico: Ezequiel Micca