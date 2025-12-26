sábado, diciembre 27, 2025
Locales

Siete ferias para recorrer el último fin de semana del 2025

De La Bahía 915

Durante el último fin de semana de 2025, vecinos y visitantes podrán recorrer siete ferias con propuestas culturales, gastronómicas y de emprendimientos locales, en distintos puntos de la ciudad, como una opción para disfrutar y despedir el año.

Feria Artesanal: viernes, sábado y domingo, de 16 a 20, en la plaza Rivadavia.

Feria Parque de la Independencia: sábado y domingo, de 12 a 19.30.

Feria Parque de la Ciudad: domingo, de 15 a 21.

De Música y Libros: sábado y domingo, de 17 a 21, en Alsina y Dorrego.

Mercado del Puerto: sábado y domingo, de 10.30 a 18.30, en el Paseo Portuario.

Rock & Churros: sábado y domingo, de 15 a 22:30, en Paseo de la Mujer.

Paseo La Arcada: sábado y domingo, de 13 a 21, en Parque de Mayo.

Comentarios

