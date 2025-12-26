Sigue internada Angelina, la niña herida por una bala perdida en Ramos Mejía

Una niña de 12 años sufrió una herida en su cabeza producto de una bala perdida en la madrugada de este jueves en medio de los festejos por la Navidad y se encuentra internada en grave estado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada cuando la menor se encontraba con su familia en la puerta de su casa en Pedro Castelli y Madero y, en un momento, cayó al piso.

De inmediato, sus familiares advirtieron que la pequeña tenía sangre en la zona de la cabeza, por lo que la trasladaron Hospital San Juan de Dios, pero, a raíz de la gravedad de la herida, debió ser llevada a las 6 a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía donde permanece internada en Terapia Intensiva.

En tanto, se informó en un parte médico que la nena se encuentra en “estado crítico” debido a que la bala tiene orificio de entrada, pero no de salida y que el disparo fue en la zona de la nuca. (NA)