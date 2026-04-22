Simeone: “Lo dimos todo para llevarnos al menos un punto”

El técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó este miércoles tras la derrota ante el Elche (3-2) que su equipo, a pesar de las bajas y de la expulsión con la que afrontó la última hora del partido, lo dio “todo” para sumar “al menos un punto”.

“El partido lo hemos comenzado bien y estaba yendo por el lugar que creíamos que podíamos competir, pero apareció la expulsión”, lamentó el argentino, que descartó que la cuarta derrota consecutiva en la Liga pueda pasar factura al Atlético para la Liga de Campeones.

“Soy optimista de cara a lo que va a viene. Tenemos futbolistas importantes y confío en ellos y sé que van a sortear estas situaciones que estamos atravesando. Confío en ellos”, indicó en la sala de prensa tras el choque.

Simeone destacó la reaparición de Pablo Barrios. “Vuelve a sentirse futbolista después de demasiados meses lesionado”, apuntó.

El argentino también valoró el partido de Rodrigo Mendoza en su regreso a Elche para medirse en el equipo en el que se formó.

“Lo he visto con mucho crecimiento y con ganas de progresar. Es un chico con personalidad, intensidad y calidad. El tiempo le dará la posibilidad de demostrar”, finalizó. (EFE)