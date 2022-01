Sinead O’Connor fue hospitalizada tras alarmantes mensajes por el suicidio de su hijo

La cantante Sinead O’Connor ha causado gran conmoción y preocupación en la industria del entretenimiento, luego de que comenzara a publicar una serie de alarmantes mensajes, derivados del lamentable suicidio de su hijo, Shane, quien murió hace unos días, a la edad de 17 años.

Sinead comentó ayer en sus redes que decidió ingresar a un hospital para salvaguardar su integridad, aunque fue un internamiento voluntario, la cantante tuvo que ser escoltada por autoridades.

Aunque ahora mismo está en un lugar seguro, la intérprete no deja de causar gran preocupación, pues sus mensajes son muy alarmantes. Incluso el más reciente hace referencia a sus deseos de encontrarse con su fallecido hijo.

“Lo siento, no debería haber dicho nada de eso. Estoy con la policía y de camino al hospital. Siento haber molestado tanto. Me siento perdida sin mi hijo y me odio. El hospital me ayudará durante un tiempo, pero voy a encontrar a Shane. Esto es solo un retraso“, escribió en sus redes.

“Soy un montón de mier**. No merezco seguir viviendo y todo el que me conoce estaría mucho mejor sin mí. Pido perdón por todo el daño que he causado. Nadie tiene la culpa de esto excepto yo. Nadie tiene la culpa de la muerte de Shane excepto yo. Mía, solo mía, y no quiero estar en un mundo sin mi Shane y sin el resto de mis hijos. No merezco vivir“, se puede leer en el desgarrador mensaje compartido por Sinead. (Revista Pronto)

Comentarios

comentarios