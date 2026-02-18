Sorprendieron a una pareja haciendo fuego en El Bolsón y la detuvieron
Una pareja oriunda de Comodoro Rivadavia fue sorprendida mientras realizaba fuego en la costa del río Quemquemtreu, en El Bolsón, en un sector donde está expresamente prohibido acampar y encender fogatas debido a las restricciones vigentes por la emergencia ígnea.
El hecho fue advertido por testigos que observaron una columna de humo en una zona rodeada de árboles y abundante vegetación.
Ante el riesgo que implica este tipo de conductas en el actual contexto, dieron aviso inmediato al 911.
Personal interviniente constató la infracción y procedió a labrar las actuaciones correspondientes. En el lugar también se encontraba una menor de edad, quien quedó a disposición de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
Se iniciaron las actuaciones judiciales pertinentes para determinar las responsabilidades del caso.