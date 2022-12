“Soy bostero”, la nueva agrupación que lanzó Riquelme en Boca

El actual vicepresidente de Boca e ídolo de la institución, Juan Román Riquelme, presentó su propia agrupación política “Soy Bostero” en el playón de La Bombonera, a 12 meses de las próximas elecciones, junto al presidente Jorge Amor Ameal.

Ante poco más de 8.000 fanáticos del conjunto de la Ribera, Riquelme se subió al escenario, tomó el micrófono que le dejó Ameal y declaró: “Yo funciono igual que ustedes. Yo veo a cada uno con la camiseta de nuestro club, el gorro de nuestro club, el pantaloncito de nuestro club y es lo que soñaba”.

“Gracias al presidente que me fue a buscar hace tres años… Yo hace unos años dije que ustedes estaban todos locos. Están todos locos. Yo siento como ustedes y vivo como ustedes. No hay nada más lindo que ver a todos los bosteros felices. No hay nada que me llene más el corazón”, destacó.

“Hace tres años que estoy acá por culpa de todos ustedes. Yo les he pedido que en la anterior elección teníamos que ser 45 mil para ganar, no tengo dudas que en la que viene vamos a ser más de 50 mil”. agregó Riquelme.

Posteriormente, el vicepresidente de Boca expresó que se hizo hincha del club gracias a su papá: “De chiquito me hizo bostero. Yo soñaba con jugar en La Bombonera y hace tres años que volvió a ser la cancha más linda del mundo. Nuestros jugadores están agradecidos por el recibimiento que le dan ustedes cada domingo, cada miércoles… es una fiesta nuestra casa. Ojalá podamos estar muchos años más y nos ayuden”.

“Este año fue muy bueno, hemos ganado los dos torneos que jugamos. Tenemos la suerte de contar con jugadores recontra buenos que quieren ganar. Hoy los muchachos volvieron a la pretemporada. Sabemos que el torneo va a ser difícil, que va a ser duro, pero confiamos en los jugadores y en todos ustedes que nos van a hacer más fuertes”, sentenció Riquelme.

Por su parte, el presidente del “Xeneize”, Ameal, estuvo en la presentación de la citada agrupación y dijo: “Es cierto. Riquelme es de Boca y de Boca no se va. En primer lugar, agradecerles a todos ustedes que por más que la gente diga y diga cosas hoy están presentes. Gracias por estar. La única verdad es la realidad y de siete campeonatos ganamos cinco”.

“Acá hay miembros del Consejo de Fútbol que tanto hicieron y que tanto criticaron. Ellos también son los artificies de lo que hemos logrado. Todos los días se están haciendo obras para que disfruten ustedes, esto no es una sociedad anónima, es un club. Nosotros estamos de paso. Boca es un sentimiento, y ese sentimiento hace que toda la vida vaya a ser una asociación civil”, culminó.

Más de ocho mil fanáticos que dijeron presente en el evento y la agrupación “Soy Bostero” deberá ser aprobada en agosto de 2023 para que, en las elecciones de diciembre, pueda ser una opción para los hinchas.

