Susana Giménez habría pedido que la China Suárez no la interprete en la serie de Guillermo Cóppola

La moda de las biopics ha llevado a que cientos de famosos contaran sus historias de vida en formato series o para la pantalla grande. Uno de ellos fue Guillermo Cóppola, y por ese motivo se comunicó con Susana Giménez para indicarle que aparecería en su serie.

“Que la vistan bien”, indicó la diva. Pero también tuvo una exigencia fundamental, según reveló Marcela Tauro en “Intrusos”.

“Ella tenía un pedido importante: que no fuera la China”, reveló Tauro. “No sé si lo podía decir. Me parece que me fui de boca. Lo dije como si estuviese en casa. Celeste Cid le había gustado cuando la representó en la serie de Carlos Monzón”, dijo la periodista.

De todas formas, otra actriz se quedó con el trabajo. “La seleccionada, María Campos, salió por casting. No se rían… Acá hablan de casting y se ríen. Los dos look, tanto rubia como pelirroja, como se hizo conocida la diva, le quedan bien. Yo no la conocía, la conocí ayer… Y canta, puede cantar y bailar, es completa”, cerró Tauro.

Ella es María Campos, la actriz que interpretará a Susana Giménez en la serie de Guillermo Cóppola

