Susbielles: “Hago votos para que Bahía Blanca continúe con los valores belgranianos”

El intendente Federico Susbielles encabezó esta mañana el el acto oficial con motivo del Día del Bandera y en conmemoración del 205° aniversario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Tuvo lugar en el monumento de Parchappe y Falucho que recuerda a uno de los principales referentes políticos y militares de la patria y creador de nuestro pabellón nacional.

Tras la entonación del Himno Nacional y del Himno de Bahía Blanca, el jefe comunal agradeció la importante presencia tanto de autoridades como de vecinos y vecinas para recordar y homenajear a uno de los principales próceres de la historia argentina.

Recordó que Belgrano “no se sentía un padre de la patria; se conformaba con ser un buen hijo. No existen dudas de su humildad, no solamente es un prócer, es una de las máximas figuras de la historia argentina y uno de los padres de la patria”.

Asimismo señaló que “era alguien con convicciones profundas, una persona muy formada, humanista, con vastos conocimientos: fue abogado, economista y esencialmente asumió mucho compromiso con su país, nuestro país”.

“Esa honestidad, esa transparencia, esa solvencia, esa convicción, esa perseverancia, esa resiliencia, esa capacidad de imponerse de la sencillez que Belgrano, fundado también en fuertes valores, en la creencia, en su fe en Dios, en creer que hay una vida que continúa en el tiempo cuando uno ama al prójimo, en abrazar la solidaridad, en construir la visión del bien público, del bien común. Sin lugar a dudas creo que marcaron la vida de él y a la postre, la vida de nuestra patria”, resaltó.

Rescató, además, conceptos que el General del Ejército del Norte e integrante de la Primera Junta de Gobierno pregonaba: la apuesta por el desarrollo de la industria, del trabajo, la importancia de contar con escuelas de oficio.

“Belgrano siempre tuvo la educación como un norte imprescindible para tener una mejor Argentina. También fue precursor en materia de igualdad, porque supo decir: ‘uno educa a una mujer y educa a una familia entera’. Vaya que las mujeres han tenido un protagonismo increíble en todos los momentos de la historia argentina y vaya que Belgrano tenía razón en lo que estaba planteando”.

Susbielles subrayó que “el Belgrano militar tuvo varias gestas, acciones valerosas que como el éxodo jujeño, o las batallas de Tucumán y Salta, que sin lugar a dudas le dieron un rol protagónico en lo que fue la independencia de la Argentina” y que supo “llevar en la espalda varias derrotas y las hizo con dignidad”.

“Y la verdad, si uno ve cómo Belgrano pudo cumplir con tantas responsabilidades distintas, con la excelencia que lo hizo, uno tiene que entender lo importante que son los principios, los valores de la educación y la formación y la manera de manejarse”..

El intendente citó la siguiente frase del creador de la bandera: “trabajé siempre para mi patria, poniendo voluntad, no incertidumbre. Método, no desorden. Disciplina, no caos. Constancia, no improvisación. Firmeza, no blandura”.

“Me parece que en esta frase del general Belgrano hay muchas de las situaciones y de las acciones que tenemos que abrazar, nosotros como bahienses y como argentinos, para construir un futuro mejor”, afirmó Susbielles.

En cuanto a la frase “la igualdad es el alma de la libertad, de hecho no puede existir libertad sin ella”, el jefe comunal dijo que “en este momento de la Argentina, hay un gran llamado a la unidad nacional, un gran llamado a buscar puntos de encuentro absolutamente necesarios”.

Sobre el particular, indicó que “la igualdad se construye con la búsqueda del acceso a la educación, del acceso al trabajo, a la justicia, a la salud. Me parece que ese es el camino que tenemos que transitar con el método que Belgrano nos marcó”.

Trazando un paralelo con lo sucedido en Bahía Blanca el 7 de marzo, el intendente expresó que “así como al general Belgrano le tocó desempeñar diferentes roles, la inundación nos puso a todos en una situación y en un rol no esperado y allí emergió lo mejor nuestro, pese a todo el dolor ocasionado por una situación inesperada”.

“Les quiero decir vamos a seguir encontrando los puntos de encuentro que nos permitan salir adelante de este momento que es muy difícil nosotros, porque cada día que pasa, cada situación que no se resuelve, cuando uno mira todo lo que tiene que transitar, sin lugar a dudas, asoma como un nuevo camino, así como lo tuvo el General Belgrano”.

“Yo hago votos para que Bahía Blanca continúe con esos valores belgranianos que tienen que ver con la perseverancia, con la resiliencia, con el coraje, con la solidaridad, con el amor al prójimo para poder construir ese camino de futuro que la ciudad necesita; vamos a seguir necesitando de la unidad de todos los bahienses y del acompañamiento de todos los sectores y de todos los gobiernos este trabajo que tenemos por delante de transformar esta desgracia y este desastre en una oportunidad de renacer”, puntualizó el intendente municipal.

“Los quiero convocar aquí, con el General Belgrano, con esos valores, con esa fuerza para que podamos construir ese camino de salida que sin lugar a dudas todos tenemos adentro esa solución que Bahía Blanca necesita. Está claro que necesitamos acompañamiento, pero yo estoy absolutamente convencido que la salida la vamos a construir los valientes con esa personalidad, con esa fuerza y con ese coraje que supimos demostrar. gracias Manuel Belgrano por ser y darnos este legado inolvidable”, cerró Susbielles.

La ceremonia finalizó con una entrega floral a cargo del jefe comunal, del presidente del HCD, Mauro Reyes, así como de concejales de las distintas bancadas, y con la interpretación de la marcha “Mi Bandera”.

Estuvieron presentes funcionarios municipales, del Honorable Concejo Deliberante, legisladores, concejales, autoridades consulares, portuarias, eclesiásticas y educativas, Veteranos de Guerra de Malvinas, fuerzas militares, fuerzas de seguridad, vecinos y vecinas de nuestra ciudad.