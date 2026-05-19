Susbielles: “La eliminación de la zona sería otro duro golpe al bolsillo de los bahienses”

El intendente Federico Susbielles consideró que “la eliminación de la zona sería otro duro golpe al bolsillo de los bahienses”.

“En una ciudad atravesada por inviernos intensos y en un contexto económico cada vez más difícil, miles de familias no pueden verse obligadas a elegir entre calefaccionarse, alimentarse o llegar a fin de mes”, explicitó el jefe comunal en sus redes sociales.

Luego, llamó “al Gobierno Nacional y al Congreso de la Nación a reflexionar sobre el impacto real que esta decisión tendría en la vida cotidiana de nuestra comunidad”.

La Cámara de Diputados se prepara para debatir mañana un proyecto impulsado por el oficialismo, que busca actualizar el régimen de subsidios de Zonas Frías y concentrar la asistencia en los hogares más vulnerables.

La iniciativa recibió dictamen de mayoría y “apunta a ordenar el financiamiento del sistema energético, enfocando los recursos en las regiones tradicionalmente beneficiadas y corrigiendo distorsiones que surgieron tras la ampliación del régimen en 2021”.

El nuevo texto redefine el universo de la Zona Fría para circunscribirlo a las regiones históricamente incluidas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna.

El proyecto establece que el beneficio quedará restringido a quienes figuren en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este padrón incluye a hogares con ingresos netos menores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, quienes posean Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) y familias con integrantes con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.