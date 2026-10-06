Susbielles: “La plaza Colón ya se disfruta en familia”

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, informó que la plaza Colón, ubicada en el barrio Noroeste, ya se encuentra habilitada para el disfrute familiar tras su renovación.

Según el comunicado difundido por el jefe comunal, la intervención buscó que los más chicos cuenten con un espacio de juego “como merecen”.

Los trabajos incluyeron un nuevo sector de juegos con platea y piso de caucho reciclado, equipado con juegos modernos, inclusivos y adaptados para distintas edades. También se sumó una pista de salud y calistenia, con piso de goma.

Susbielles agradeció especialmente a la empresa Cargill, cuya donación de los juegos resultó fundamental para concretar la obra, y señaló que se continúa transformando espacios verdes en distintos barrios de la ciudad.