Susbielles participó de un encuentro de intendentes peronistas y cuestionó los cambios en la Ley de Tierras
El intendente Federico Susbielles participó de una reunión de la Liga de Intendentes Peronistas, donde se abordó una agenda de trabajo común frente a los desafíos que atraviesan los municipios.
Además, manifestó la preocupación del espacio por las modificaciones impulsadas sobre la Ley de Tierras y expresó su rechazo a esos cambios.
“Creemos que defender la soberanía y nuestro patrimonio territorial es una responsabilidad irrenunciable”, sostuvo Susbielles.
El intendente agregó que “los desafíos son grandes, pero también lo es la responsabilidad de construir respuestas colectivas para el presente y el futuro de nuestras comunidades”.
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