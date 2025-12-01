martes, diciembre 2, 2025
Locales

Suspendieron los trabajos programados en el acueducto Brandsen

De La Bahía Noticias

La empresa ASBA anunció que fue postergado “hasta nuevo aviso” el recambio de válvulas sobre el acueducto Brandsen, en la intersección de las calles Undiano e Italia, programado para hoy.

La prestataria recordó que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

Confirman aumento en los valores de la distribución de la energía que afectará a consumidores y empresas

Corría picadas con otra moto en Tres Arroyos, chocó una camioneta y entró por el parabrisas

La tormenta destruyó gran parte de la producción de cerezas en Río Negro y Neuquén

