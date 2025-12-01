Suspendieron los trabajos programados en el acueducto Brandsen

La empresa ASBA anunció que fue postergado “hasta nuevo aviso” el recambio de válvulas sobre el acueducto Brandsen, en la intersección de las calles Undiano e Italia, programado para hoy.

La prestataria recordó que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

