Tevez anunció su alejamiento como entrenador de Rosario Central: “No quiero ser un obstáculo”

Carlos Tevez, entrenador de Rosario Central, anunció este jueves su salida del club, pese a que tenía contrato hasta junio de 2023, debido al proceso eleccionario de la entidad rosarina, del cual aseguró que no quiere “ser un obstáculo”.

Tevez tomó la decisión de renunciar de su cargo ya que considera que no podrá armar el equipo ni afrontar el próximo mercado de pases en las condiciones que él quisiera porque hasta el 18 de diciembre no se definirá quién será el nuevo presidente del club.

“Voy a dar un paso al costado. Quiero agradecerle a la gente por bancarme. Fue una relación muy, muy buena. No es conveniente para nadie que yo siga. No quiero ser un obstáculo para nadie”, anunció en conferencia de prensa.

“Como dije desde los primeros días, yo acá no vengo a hacer política. No es un juego justo, porque yo no soy de la casa. Soy director técnico y quería hacer lo mejor para Central. No iba a permitir que se me meta en un juego que no es normal, ni parejo. Yo vengo a hacerle el bien a Central”, agregó el ex futbolista.

Durante el ciclo que duró poco menos de cinco meses, el ahora ex entrenador del “Canalla” dirigió al equipo en 24 partidos, de los cuales logró seis triunfos, 11 empates y siete derrotas.

En su breve paso, se destacó la victoria en el clásico de Rosario -venció 1 a 0 a Newell´s-, y le dio continuidad a varios juveniles que tuvieron un desempeño destacado como Facundo Buonanotte -vendido recientemente al Brighton and Hove Albion-, Lautaro Blanco y Gino Infantino, entre otros.

Su equipo finalizó en la vigésima posición en la última Liga Profesional y estuvo lejos de clasificarse a la Copa Sudamericana, de la cual terminó a 12 unidades de diferencia y con varios equipos por delante.

Por otra parte, las elecciones en Central tendrán lugar el próximo 18 de diciembre y contará con cinco listas en el proceso eleccionario: Ricardo Carloni (actual presidente), Gonzalo Belloso, Juan Cruz Rodríguez, Diego Lavezzi y Mario Moretti, son los candidatos.

