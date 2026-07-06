Thiago Almada: “Es un Mundial, sabemos que por momentos vamos a sufrir”

Thiago Almada, atacante de la selección argentina de fútbol, dijo este lunes que el equipo sabe que debe «sufrir» durante algunos tramos del Mundial y enfatizó que debe mejorar su nivel de cara al duelo de este martes ante Egipto por los octavos de final.

«Es un Mundial, sabemos que por momentos vamos a sufrir. El otro día el equipo supo sufrir, supo sacar el partido adelante, lo pudimos buscar siempre», opinó Almada sobre la agónica victoria por 3-2 en la prórroga ante Cabo Verde el pasado viernes por los dieciseisavos de final.

Sobre el juego de este martes en Atlanta, opinó que el equipo tiene «una expectativa muy grande», aunque subrayó que «no hubo mucho tiempo para entrenar» tras el desgastante partido del pasado viernes en Miami.

«Cualquier equipo te hace partido, es un Mundial muy difícil», añadió el futbolista del Atlético Madrid en declaraciones a la prensa tras la práctica de este lunes, y resaltó que «todos los partidos dejan cosas para aprender y corregir».

Almada, que fue clave en las eliminatorias suramericanas, sumó minutos en los cuatro partidos de Argentina: ante Argelia, Austria y Cabo Verde fue titular, mientras que ante Jordania, en el que el entrenador Lionel Scaloni alineó un equipo alternativo, fue suplente e ingresó en el complemento.

Sobre su nivel de juego, que ha motivado críticas por parte de la afición celeste y blanca, expresó: «Sé que puedo dar mucho más al equipo en ofensiva, hay que corregir los errores y mejorar».

Consultado por su rol en una posición similar a la que ocupaba Ángel Di María, retirado de la selección y determinante en la final de Catar 2022 ante Francia, Almada opinó: «No puedo reemplazar a Ángel porque él es un jugador histórico de la selección, único. Pero trato de hacer mi trabajo como lo venía haciendo en los partidos anteriores». (EFE)