Torneo Apertura de la Liga del Sur: las posiciones y los partidos de la próxima fecha

Finalizada la fecha 13, la Liga del Sur oficializó las tablas de posiciones del Torneo Apertura de Primera A y Primera B y confirmó los partidos de la programación 14.

Torneo Carlos “Caruso” González

Sporting Vs Libertad

Liniers Vs Huracán

Olimpo Vs San Francisco

Villa Mitre Vs Bella Vista

Torneo Oscar “Chirola” Mambreani

Comercial Vs Rosario PB

La Armonía Vs Pacífico (C)

Tiro Federal Vs Sansinena

Pacífico (BB) Vs Dublin