martes, julio 28, 2026
Locales

Trabajos de ABSA afectarán el suministro de agua en un sector de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

ABSA informó que este martes 28 se realizarán trabajos de empalmes y desempalmes de conductos de agua en el marco de la obra de recambio de cañerías que ejecuta la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) en Bahía Blanca.

Las tareas se llevarán a cabo en las intersecciones de Berutti y Fitz Roy, Donado y Santa Fe, y Donado y Thompson.

Como consecuencia, se registrará falta de agua en el cuadrante comprendido por las calles Undiano, Chile, avenida Colón y Brown.

Además, podrá haber baja presión en los barrios Pedro Pico, Kilómetro 5, Pacífico y en el sector céntrico de la ciudad.

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