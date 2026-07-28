Trabajos de ABSA afectarán el suministro de agua en un sector de Bahía Blanca

ABSA informó que este martes 28 se realizarán trabajos de empalmes y desempalmes de conductos de agua en el marco de la obra de recambio de cañerías que ejecuta la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) en Bahía Blanca.

Las tareas se llevarán a cabo en las intersecciones de Berutti y Fitz Roy, Donado y Santa Fe, y Donado y Thompson.

Como consecuencia, se registrará falta de agua en el cuadrante comprendido por las calles Undiano, Chile, avenida Colón y Brown.

Además, podrá haber baja presión en los barrios Pedro Pico, Kilómetro 5, Pacífico y en el sector céntrico de la ciudad.