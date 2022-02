“Tuve ofertas para irme, pero siento que tengo que quedarme un año más en Olimpo para lograr el ascenso”

En plena pretemporada y luego de anotar cuatro goles en el último amistoso ante Bella Vista, Brian Guille formó parte de la entrega de lunes de Golazo HD brindando un panorama sobre la actualidad del plantel de Olimpo, a la espera de la competencia oficial para este 2022.

“Se formó un grupo prácticamente nuevo y estamos poniéndonos a punto. En los amistosos estuvimos a la altura para llegar bien al torneo y a la copa. Los refuerzos se están adaptando muy bien y creo que suma el hecho de tener competencia interna dentro del plantel”, indicó Guille.

“Desde Affranchino, que jugó en River, por citar un ejemplo, hasta los más pibes del club como Tello o Faur, estamos en la misma y peleando por un lugar. Hay muy buenos jugadores y mucha ilusión”, agregó.

“A nivel personal, tuve ofertas de la B Nacional y de Primera que no se dieron, así que me quedé acá. Yo quiero mucho al club y me siento identificado con Olimpo y la gente. Sentía que tenía que quedarme un año más. Cuando me toque irme quiero que sea con un salto de calidad y con el equipo ascendiendo de categoría”, apuntó.

Sobre sus nuevos socios en ataque, Guille señaló: “Vila es un 9 de área al que le gusta jugar y encarar en el uno contra uno, mientras que Da Silva aguanta más y termina las jugadas. Los dos son similares a Pepe Ledesma”.

“La presentación de la camiseta también generó un poco de manija, estamos pendientes de la Copa Argentina. Hay ansiedad, pero al mismo tiempo tranquilidad porque estamos haciendo una buena preparación”, cerró.

