Un camión volcó en un camino vecinal de Coronel Dorrego

Un acoplado volcó anoche alrededor de las 23:30 en un camino vecinal de Coronel Dorrego.

Según se informó, el hecho se produjo cuando un camión marca Fiat circulaba por un camino vecinal en dirección a la ruta 3 y, por causas que no fueron precisadas, el conductor -identificado como Andrés Alberto Alzueta (33)- perdió el control de la unidad.

Como consecuencia, volcó el acoplado marca Saturni, dominio FJX418.

Se detalló que no se registraron personas lesionadas. (FM Manantial)