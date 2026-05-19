martes, mayo 19, 2026
Policiales

Un camión volcó en un camino vecinal de Coronel Dorrego

De La Bahía Noticias

Un acoplado volcó anoche alrededor de las 23:30 en un camino vecinal de Coronel Dorrego.

Según se informó, el hecho se produjo cuando un camión marca Fiat circulaba por un camino vecinal en dirección a la ruta 3 y, por causas que no fueron precisadas, el conductor -identificado como Andrés Alberto Alzueta (33)- perdió el control de la unidad.

Como consecuencia, volcó el acoplado marca Saturni, dominio FJX418.

Se detalló que no se registraron personas lesionadas. (FM Manantial)

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