Un empleado contó cómo fueron los primeros minutos del incendio en el Híper de la Cooperativa

Un empleado de la Cooperativa Obrera brindó detalles sobre el incendio que afectó el Hiper durante la mañana de este martes y contó que no hubo heridos, aunque sí personas que fueron asistidas por inhalación de monóxido de carbono.

“Nos encontrábamos trabajando, aproximadamente a las 7:35, y vimos que comenzó a sonar la alarma. Hasta que no tuvimos aviso, no nos alertamos mucho. Luego, comenzamos a ver el personal de seguridad y ahí nos alertamos. Fuimos a ver el depósito de arriba con matafuegos y no pasaba nada”, contó el trabajador sobre los primeros momentos del siniestro.

[AHORA] Incendio en el Hiper de la Cooperativa Obrera pic.twitter.com/KHA7Yv4Gom — De la Bahia 91.5 (@delabahia915) November 11, 2025

“Luego, nos asomamos por el ventiluz del merendero y se veía un humo negro que no sabíamos dónde vendía, hasta que nos avisaron que era la chimenea de arriba. Agarramos un matafuego porque pensábamos que estaba el incendio en un subsuelo, en un techo posterior o un depósito, y no, supuestamente era arriba del todo”, narró el hombre.

Destacó que la evacuación fue rápida porque “tenemos ejercicio con respecto a eso”. “Nadie corrió, fue tranquilo, el encargado se encargó de lo que tenía que hacer. Cada uno sabemos cómo manejarnos y salimos por los pasillos a las salidas de emergencia, como tiene que ser”, remarcó.