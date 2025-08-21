Un hombre habría asesinado a su hermano en un campo de La Pampa

Un trágico homicidio ocurrió este miércoles por la noche, entre las 19 y 20, en el campo El Boitano, situado a unos 25 kilómetros de La Humada, en la provincia de La Pampa.

La víctima, quien fue fatalmente baleada, era hermano del presunto autor del disparo.

Ambos hombres mayores de edad protagonizaron este lamentable hecho, que está siendo investigado por las autoridades.

Según indicó el fiscal Enzo Rangone a El Diario de La Pampa, fueron los trabajadores del predio rural quienes dieron aviso al Destacamento Policial de La Humada, a cargo del oficial Luque, sobre lo ocurrido.

Posteriormente, el comisario Omar Sabaidini intervino en el caso y comunicó la situación a la fiscalía de turno.

En el lugar del crimen también trabajó la Agencia de Investigación Científica (AIC) de General Pico.

Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue trasladado por la empresa Servicios Martín hacia la Morgue Judicial de General Pico, donde se realizará la autopsia a cargo del médico forense doctor Ferreyra.

Tras las primeras diligencias realizadas en la noche, el presunto autor del crimen fue aprehendido por la Policía y trasladado a la Comisaría de Santa Isabel, donde permanece detenido.

En las próximas horas, el detenido será presentado ante el Ministerio Público de la IV Circunscripción, donde se llevará a cabo la audiencia de formalización de la Investigación Fiscal Preparatoria. Además del fiscal Rangone, interviene el juez de control Carlos Espínola, quien autorizó las diligencias judiciales en la madrugada del jueves.

Las autoridades continúan investigando el móvil detrás del crimen.