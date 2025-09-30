martes, septiembre 30, 2025
Un hombre murió en un choque cerca de Médanos

De La Bahía Noticias

Un hombre de 88 años murió esta tarde en un siniestro ocurrido en el kilómetro 731 de la ruta nacional 22, a la altura del acceso a Médanos.

El siniestro se produjo por una colisión frontal entre dos automóviles Toyota Corolla.

Uno de ellos se desplazaba en sentido Médanos–Bahía Blanca, con cinco ocupantes de nacionalidad chilena.

En ese vehículo viajaba Bernardo Mora Aquillón (88), quien falleció producto del impacto.

El otro rodado circulaba en dirección contraria y era conducido por un hombre de 54 años, oriundo de Puan.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Penna de Bahía Blanca y al Hospital de Médanos para su atención.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal sanitario. Además, intervino la Policía Científica de Bahía Blanca y la Fiscalía de Villarino, que lleva adelante las actuaciones correspondientes. (Info Villarino)

