Vacaciones de invierno: las actividades para este martes 21 de julio en Bahía Blanca
El Municipio recordó que hasta el domingo 2 de agosto continuará el cronograma de actividades gratuitas por las vacaciones de invierno. La programación incluye propuestas vinculadas al arte, el deporte, la cultura, la innovación y el turismo, con opciones para todas las edades en distintos espacios de la ciudad.
MARTES 21 DE JULIO
Taller de cocineritos
11 a 13 hs – PEC Ingeniero White (San Martín 3454)
Taller de cocina para familias y almuerzo compartido.
Insecto-bot
11 a 12 hs, 13:30 a 14:30 hs, 15 a 16 hs – Bahía Hub (Fitz Roy 682)
A ensamblar robots con motores eléctricos cc, baterías y montaje de piezas.
Actividad gratuita para niños y niñas de 9 a 12 años.
Sin inscripción previa, por orden de llegada hasta completar cupo.
Algoritmos y arte
11 a 12 hs, 13:30 a 14:30 hs, 15 a 16 hs – Bahía Hub (Fitz Roy 682)
Para crear diseños geométricos con Python.
Actividad gratuita para niños y niñas de 9 a 12 años.
Sin inscripción previa, por orden de llegada hasta completar cupo.
Rescate Invernal
11 a 12 hs – Bahía Hub (Fitz Roy 682)
Para programar un juego donde un duende tiene que rescatar a sus compañeros después de
una tormenta y llevarlos de vuelta a la fábrica de juguetes. Actividad gratuita para niños y
niñas de 6 a 8 años. Sin inscripción previa, por orden de llegada hasta completar cupo.
Aventuras y cubos
13:30 a 14:30 y 15 a 16 hs – Bahía Hub (Fitz Roy 682)
Para resolver acertijos y desafíos para salvar el mundo de los cubos. Actividad gratuita para
niños y niñas de 6 a 8 años. Sin inscripción previa, por orden de llegada hasta completar cupo.
Taller de joyería y alambrismo
14 a 16 hs – PEC Centro Com. Villa Caracol (Holdich 2450)
Actividades para infancias
14 a 16 hs – PEC CIC Spurr (Esmeralda 1450)
Taller de arte, huerta, juegos + merienda.
Microcine para Musear
14.30 hs – Museo de Ciencias (Castelli 3702)
Un recorrido para imaginar historias y crear tu propia animación. Entrada libre y gratuita.
Para infancias (hasta 12 años).
Torneo Fútbol 5
14:30 hs – Polideportivo Norte (Vieytes 2700)
Mixto Sub12 y Personas con discapacidad.
Actividad gratuita con inscripción previa al 2914367911.
Patín
14:30 a 16:30 hs – Museo del Deporte (Drago 45)
Mixto de 5 a 13 años. Actividad sin inscripción previa.
PLAPLA Rodante
15 a 18 hs – Biblioteca Popular Roberto J. Payró (19 de Mayo 769)
Cuentos, juegos y talleres creativos para las infancias. Entrada libre y gratuita.
El puerto en la palma de la mano
15 hs – Museo del Puerto (Guillermo Torres 418, Ing. White)
Recorrido por las salas para infancias y sus familias. Entrada libre y gratuita.
Visita guiada a Bienal Nacional de Arte y taller
15 hs – 2 Museos (Sarmiento 450)
Taller destinado a toda la familia. Entrada libre y gratuita.
Espacio PLAPLA
15 a 18 hs – 2 Museos (Sarmiento 450)
Espacio de juegos para infancias en la planta baja del Museo. Edad sugerida: 5 a 9 años.
Actividad gratuita, cupos disponibles de acuerdo a la disponibilidad.
Otra Guerra Inventada – Comedia Municipal
16 hs a 18 hs – Biblioteca Rivadavia (Auditorio L. Caronti, Av. Colón 31)
Cuenta la historia de dos pueblos vecinos que se ven envueltos en las
locuras de un alcalde codicioso y un sargento de policía que le toma
el gusto al dinero mal habido. Para infancias.
Entrada libre y gratuita con inscripción previa.
FUNCIÓN 16 HS: https://www.eventbrite.com.ar/e/otra-guerra-inventada-tickets-
1992837105428?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true
FUNCIÓN 18 HS: https://www.eventbrite.com.ar/e/otra-guerra-inventada-tickets-
1992838604913?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true
Cupos limitados
Caminata guiada: “Entre Gaitas y recuerdos, la historia de los irlandeses”
17:30 desde Plaza Payró (Alsina 499)
Caminata guiada llena de relatos, tradiciones y curiosidades, acompañada por el sonido de las
gaitas en un recorrido histórico y gastronómico por Av. Alem. Con música de “Paddy’s Bay
Celtic Pipe Band”. Para adultos. Inscripción previa en
https://www.bahia.gob.ar/conoce/caminatas/.
Taller de Arte
17:30 a 18:30 hs – PEC – Centro Com. Villa Caracol (Holdich 2450)
Taller de Freestyle
17:30 a 18:30 hs – PEC Centro Com. Villa Talleres (Emilio Rosas 3296)
Taller de Alfarería
18 a 20:30 hs – PEC INFANCIAS Villa Rosas