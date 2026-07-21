Vacaciones de invierno: las actividades para este martes 21 de julio en Bahía Blanca

El Municipio recordó que hasta el domingo 2 de agosto continuará el cronograma de actividades gratuitas por las vacaciones de invierno. La programación incluye propuestas vinculadas al arte, el deporte, la cultura, la innovación y el turismo, con opciones para todas las edades en distintos espacios de la ciudad.

MARTES 21 DE JULIO

Taller de cocineritos

11 a 13 hs – PEC Ingeniero White (San Martín 3454)

Taller de cocina para familias y almuerzo compartido.

Insecto-bot

11 a 12 hs, 13:30 a 14:30 hs, 15 a 16 hs – Bahía Hub (Fitz Roy 682)

A ensamblar robots con motores eléctricos cc, baterías y montaje de piezas.

Actividad gratuita para niños y niñas de 9 a 12 años.

Sin inscripción previa, por orden de llegada hasta completar cupo.

Algoritmos y arte

11 a 12 hs, 13:30 a 14:30 hs, 15 a 16 hs – Bahía Hub (Fitz Roy 682)

Para crear diseños geométricos con Python.

Actividad gratuita para niños y niñas de 9 a 12 años.

Sin inscripción previa, por orden de llegada hasta completar cupo.

Rescate Invernal

11 a 12 hs – Bahía Hub (Fitz Roy 682)

Para programar un juego donde un duende tiene que rescatar a sus compañeros después de

una tormenta y llevarlos de vuelta a la fábrica de juguetes. Actividad gratuita para niños y

niñas de 6 a 8 años. Sin inscripción previa, por orden de llegada hasta completar cupo.

Aventuras y cubos

13:30 a 14:30 y 15 a 16 hs – Bahía Hub (Fitz Roy 682)

Para resolver acertijos y desafíos para salvar el mundo de los cubos. Actividad gratuita para

niños y niñas de 6 a 8 años. Sin inscripción previa, por orden de llegada hasta completar cupo.

Taller de joyería y alambrismo

14 a 16 hs – PEC Centro Com. Villa Caracol (Holdich 2450)

Actividades para infancias

14 a 16 hs – PEC CIC Spurr (Esmeralda 1450)

Taller de arte, huerta, juegos + merienda.

Microcine para Musear

14.30 hs – Museo de Ciencias (Castelli 3702)

Un recorrido para imaginar historias y crear tu propia animación. Entrada libre y gratuita.

Para infancias (hasta 12 años).

Torneo Fútbol 5

14:30 hs – Polideportivo Norte (Vieytes 2700)

Mixto Sub12 y Personas con discapacidad.

Actividad gratuita con inscripción previa al 2914367911.

Patín

14:30 a 16:30 hs – Museo del Deporte (Drago 45)

Mixto de 5 a 13 años. Actividad sin inscripción previa.

PLAPLA Rodante

15 a 18 hs – Biblioteca Popular Roberto J. Payró (19 de Mayo 769)

Cuentos, juegos y talleres creativos para las infancias. Entrada libre y gratuita.

El puerto en la palma de la mano

15 hs – Museo del Puerto (Guillermo Torres 418, Ing. White)

Recorrido por las salas para infancias y sus familias. Entrada libre y gratuita.

Visita guiada a Bienal Nacional de Arte y taller

15 hs – 2 Museos (Sarmiento 450)

Taller destinado a toda la familia. Entrada libre y gratuita.

Espacio PLAPLA

15 a 18 hs – 2 Museos (Sarmiento 450)

Espacio de juegos para infancias en la planta baja del Museo. Edad sugerida: 5 a 9 años.

Actividad gratuita, cupos disponibles de acuerdo a la disponibilidad.

Otra Guerra Inventada – Comedia Municipal

16 hs a 18 hs – Biblioteca Rivadavia (Auditorio L. Caronti, Av. Colón 31)

Cuenta la historia de dos pueblos vecinos que se ven envueltos en las

locuras de un alcalde codicioso y un sargento de policía que le toma

el gusto al dinero mal habido. Para infancias.

Entrada libre y gratuita con inscripción previa.

FUNCIÓN 16 HS: https://www.eventbrite.com.ar/e/otra-guerra-inventada-tickets-

1992837105428?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true

FUNCIÓN 18 HS: https://www.eventbrite.com.ar/e/otra-guerra-inventada-tickets-

1992838604913?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true

Cupos limitados

Caminata guiada: “Entre Gaitas y recuerdos, la historia de los irlandeses”

17:30 desde Plaza Payró (Alsina 499)

Caminata guiada llena de relatos, tradiciones y curiosidades, acompañada por el sonido de las

gaitas en un recorrido histórico y gastronómico por Av. Alem. Con música de “Paddy’s Bay

Celtic Pipe Band”. Para adultos. Inscripción previa en

https://www.bahia.gob.ar/conoce/caminatas/.

Taller de Arte

17:30 a 18:30 hs – PEC – Centro Com. Villa Caracol (Holdich 2450)

Taller de Freestyle

17:30 a 18:30 hs – PEC Centro Com. Villa Talleres (Emilio Rosas 3296)

Taller de Alfarería

18 a 20:30 hs – PEC INFANCIAS Villa Rosas