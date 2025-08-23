[VIDEO] La actriz Matilde Canese presenta su obra “Siempre quemará, pero no sé”

La actriz Matilde Canese subirá a escena este sábado 23, a las 21, y domingo 24, a las 20, en Casa Coleman con la obra de su autoría “Siempre quemará, pero no sé”.

Según explicó en el programa Cultura Express, que emite DE LA BAHÍA, con la conducción de Marta Rodríguez, la propuesta aborda la distancia entre el lenguaje y la experiencia, la doble moral en los discursos sobre la espiritualidad y las fisuras del materialismo.

La función está dirigida al público general y forma parte de la programación cultural del fin de semana en Bahía Blanca.