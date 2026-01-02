Villarino: incendios contenidos y bajo monitoreo permanente

El gobierno de Villarino informó que “no hubo víctimas fatales” durante los incendios que se registraron en los últimos días en ese distrito y que “los dos focos de mayor magnitud, en los sectores de Argerich y Ombucta, se encuentran contenidos y bajo monitoreo permanente”.

Se especificó que “una persona fue asistida por inhalación de humo” y que “de manera preventiva, se realizaron evacuaciones“.

“El Vivero Forestal de Argerich pudo ser protegido, sin registrarse daños estructurales ni en maquinaria“, mencionó.

“Por otra parte, por razones preventivas, tres mujeres embarazadas fueron trasladadas al Hospital Penna, donde fueron evaluadas y se encuentran en perfecto estado de salud”, señaló una fuente oficial.

Finalmente, se detalló que “las rutas están habilitadas para transitar”.

En el lugar trabajaron los bomberos voluntarios de Médanos, Algarrobo, Mayor Buratovich, Hilario Ascasubi y Pedro Luro, junto a dotaciones de la región, entre ellas Ingeniero White, Coronel Rosales, Patagones y Río Colorado (provincia de Río Negro), por el enorme trabajo realizado.