41,4º: récord histórico de temperatura en Eslovaquia

Eslovaquia registró este miércoles, un récord histórico de temperatura, de 41,4 grados, en la estación de medición de la localidad de Kamenice nad Hronom, en el centro del país.

El termómetro batió así la anterior marca inédita, de 41,3 grados, medida en la misma localidad el pasado mes de junio y calificada entonces como la más elevada desde que se iniciaron las mediciones, según el Instituto de Hidrometeorología Eslovaco (SHMU).

Han sido dos olas de calor distintas, y que han producido un récord en la misma localidad, la primer vez que ocurre en Eslovaquia, ha destacado el SHMU.

Este miércoles han sido además nueve las estaciones de medición que superaron los 40 grados de temperatura.

Durante todo el día estuvo en vigor la máxima alerta contra incendios, con lo que está prohibido encender fuegos, quemar hierba en el jardín, hacer fogatas o encender materiales combustibles en lugares abiertos, así como tirar colillas de cigarrillos. (EFE)