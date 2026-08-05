Patagones: quedó detenido un hombre que tenía 50 bochas de cocaína

A pedido del fiscal Mauricio Del Cero, el Juzgado de Garantías N.º 3 ordenó convertir en detención la aprehensión que sufría Federico Gastón Manquenao, quien fue encontrado en la vía pública con varios envoltorios de cocaína.

La aprensión del acusado se produjo el pasado 1° de agosto de 2026 cuando personal de la Estación de Policía Comunal advirtió la presencia de un hombre a bordo de una motocicleta marca Brava de color negro en la intersección de las calles Boulevard Moreno y Emma Nozzi de Carmen de Patagones

Al advertir la presencia policial e intentar evadir el control, los efectivos lograron interceptar al conductor en inmediaciones de calle Buenos Aires de aquella localidad.

La Policía incautó la riñonera del acusado, en la que encontró 37 envoltorios de nylon con cocaína, su teléfono celular y dinero en efectivo.

Ante la flagrancia y los indicios de comercialización bajo la modalidad de entrega a domicilio, el fiscal Del Cero dispuso de urgencia un allanamiento sobre la vivienda de Manquenao, ubicada en la calle José María Mascarello al 700.

En el departamento encontraron otros 10 envoltorios de cocaína, una balanza digital de precisión, más de 30 recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento, un segundo celular, una netbook y unidades de almacenamiento digital.

Manquenao quedó detenido por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en dosis fraccionadas directamente para su consumo.