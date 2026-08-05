Susbielles destacó la llegada de la red de gas al barrio Martín Fierro

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, afirmó que 137 familias del barrio Martín Fierro ya cuentan con la red de gas natural.

“La red de gas natural ya es una realidad para 137 familias del barrio Martín Fierro”, expresó el jefe comunal al participar de un encuentro con vecinos para celebrar la puesta en funcionamiento del servicio.

Según indicó, la obra demandó una inversión superior a 158 millones de pesos e incluyó la ejecución de 2.100 metros de red, con el objetivo de llevar el servicio de gas natural a cientos de hogares del sector.

“Seguimos avanzando con la infraestructura que nuestros barrios merecen”, sostuvo Susbielles.