La familia de Santiago Vega solicitó ayuda a la comunidad para avanzar con la investigación

La familia de Santiago Vega, el joven asesinado el fin de semana en Ingeniero White, difundió un pedido de colaboración dirigido a la comunidad para reunir información que contribuya al avance de la investigación.

A través de un comunicado, solicitó que cualquier persona que haya visto o escuchado algo relacionado con el hecho aporte su testimonio al considerar que “cualquier información puede ser muy importante”.

Además, pidió que quienes cuenten con cámaras de seguridad en sus viviendas, comercios o vehículos y hayan registrado imágenes en el día y horario del hecho se comuniquen con la familia o con las autoridades para poner ese material a disposición de la investigación.

“Entre todos, podemos ayudar a esclarecer lo sucedido y hacer justicia por Santiago Vega”, expresa el mensaje, en el que también agradecen “el acompañamiento, el respeto y la solidaridad de toda la comunidad”.

EL HECHO

Santiago Vega fue asesinado de un disparo durante la madrugada del último sábado en las afueras de un pub de la localidad de Ingeniero White y, minutos después, un hombre de 25 años fue detenido acusado del homicidio, luego de una persecución que terminó con un choque.

El hecho se registró alrededor de las 5.30 en la esquina de San Martín y Plunkett, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona herida en el lugar.

Al arribar, efectivos policiales constataron la muerte de Santiago Vega, quien presentaba una herida de arma de fuego en el cuello.

De acuerdo con la investigación preliminar, la víctima recibió un disparo y el presunto agresor escapó a bordo de un Volkswagen Gol.

La huida concluyó en la rotonda de la ruta nacional 3 y Pedro Pico, donde el vehículo impactó y el conductor fue aprehendido por personal policial. El detenido fue identificado como Joaquín Eleazar Larraburu, de 25 años, quien quedó imputado por el delito de homicidio.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró una pistola calibre .22 que se encontraba en el interior del automóvil.