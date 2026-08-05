Ley de propiedad privada: el Gobierno retira el capítulo sobre tierras para extranjeros

La Libertad Avanza decidió a eliminar el capítulo de extranjerización de tierras del proyecto de propiedad privada, dado que no tenía los votos en el Senado para avanzar en los artículos que permitían flexibilizar las normas para la venta de tierras a extranjeros.

La decisión se adoptó en una reunión entre la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, con bloques aliados luego de que varios gobernadores aliados decidieron mandar a votar en contra de ese capítulo que permitía vender hasta un 25% de las tierras rurales, según informaron fuentes a la la Agencia Noticias Argentinas.

Tras el fuerte revés para el Gobierno, el oficialismo quiere debatir el proyecto tras haber eliminado dos puntos claves de la iniciativa, las reformas de la ley de tierras y de barrios populares.

Con esta decisión, la Libertad Avanza irá al recinto para tratar los puntos que se mantienen en pie del dictamen que están vinculados a cambios en el Código Civil y Comercial sobre desalojos, escrituración de tierras, manejo del fuego y expropiaciones. (NA)