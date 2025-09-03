Un hombre fue detenido por grooming en Bahía Blanca

En el marco de una investigación realizada por el fiscal Rodolfo de Lucía, el Juzgado de Garantías Nº 1 ordenó la detención de Ezequiel José Beitia Nieto por haber contactado a una menor de edad con fines sexuales.

Según la investigación, el hecho ocurrió el 23 de octubre de 2023 cuando el hombre, que en ese entonces tenía 27 años, mediante su cuenta de WhatsApp entabló contacto con una menor de 15 años de edad con el propósito de atentar contra su integridad sexual.

En el marco de ese contacto, la invitó en reiteradas oportunidades a que la menor concurra a su domicilio particular.

La víctima le contó a su hermana mayor lo que había sucedido y luego a su madre, quien realizó la denuncia de manera inmediata para que se investigara lo sucedido.

Beitia Nieto fue indagado esta mañana y decidió hacer uso de su derecho a no prestar declaración.