Fin de semana de elecciones: cómo estará el tiempo en Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

El licenciado Carlos Zotelo detalló que se espera una mínima de -1° para el próximo sábado en Bahía Blanca, con cielo prácticamente despejado.

A la vez, anticipó una máxima de 15° para ese día.

En tanto, para el domingo se prevé una mínima de 3° y una máxima de 17°, con cielo parcialmente nublado.

“A partir del domingo, comienza un ascenso de la temperatura que podría derivar a registros de hasta 24° a mediados de la semana próxima”, agregó Zotelo en diálogo con DE LA BAHÍA.

