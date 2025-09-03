miércoles, septiembre 3, 2025
Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en septiembre

De La Bahía Noticias

ANSES informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en septiembre del 1,90%, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de julio publicado por el Indec.

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, por lo que la suma total que percibirán será de 390.277,17 pesos ($320.277,17 de haber mínimo con aumento más el bono).

En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar los $390.277,17.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $326.221,74 ($256.221,74 de haber con aumento más el bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de $294.194,02 ($224.194,02 de haber con aumento más el bono).

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $115.088; la AUH por Hijo con Discapacidad, a $374.745 y la Asignación Familiar por Hijo, a $57.549 para el primer rango de ingresos.

Todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual.

